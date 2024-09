Renovation parquet maison 63

Tout dépendant de la qualité des portes et fenêtres, leurs durées d’utilisation peut varier approximativement entre 20 et 40 ans.

Elles servent de protection contre le bruit, le feu, les intempéries, l’humidité et l’air. Plus les portes et fenêtres seront de grande qualité et plus elles seront sécuritaires face aux infractions, plus elles permettront de faire des économies sur le chauffage et les devis d'installation de climatisation et plus elles dureront avec le temps.

Les différentes caractéristiques des fenêtres permettent également d’exercer un contrôle sur l’air entrant et sortant. Par exemple, pour une ventilation maximale les fenêtre à battant et à auvant seront recommandé. En effet, l’angle de la fenêtre autorise l’air à pénétrer à l’intérieur de manière précise. Ce dernier exercice est plutôt difficile à exécuter avec les fenêtres coulissantes et à guillotine.

Avant de choisir une fenêtre et une porte, voici quelques éléments que vous devriez considérer :

- le nombre de chambres à air (+ le nombre est élevé et + la qualité est grande)

-l e matériel constituant l’intercalaire (pièce située en les deux fenêtres)

- le nombre et la qualité du verre

Enfin, les joints en silicone sont aussi d’une grande importance lorsqu’on veut rénover ses portes et fenêtres. Ils permettent de s’allonger et de se comprimer en fonction de la température. Si le joint n’est pas proprement appliqué, il risque de perdre ses vertus isolantes.